СЦКК: боевики обстреляли предприятие на Донбассе

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10908 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52870 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114357 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144150 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

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СЦКК: боевики обстреляли предприятие на Донбассе

СЦКК: боевики обстреляли предприятие на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8876 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На Донбассе зафиксировано вражеский обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском Донецкой области, пострадавших среди сотрудников рабочей смены не обнаружено. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ населенных пунктов вдоль линии разграничения. Активные боевые действия российско-оккупационных войск создают угрозу жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса", - отметили в СЦКК.

Так, 30 мая наблюдательным группой "Светлодарск" украинской стороны СЦКК на фото зафиксировано факт обстрела технической территории ООО "Бахмутский аграрный союз".

"По результатам фотофиксации установлено, что 29 мая 2019 года в 18:50 со стороны вооруженных формирований РФ с направления Доломитное осуществлено обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" из автоматического станкового гранатомета (АГС). На месте обстрела наблюдательным группой "Светлодарск" УС СЦКК зафиксированы повреждения кровли производственных помещений", - указали в СЦКК.

Как отмечается, "пострадавших среди сотрудников рабочей смены не обнаружено".

"Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженных формирований РФ всех возможных принципов гуманитарного права", - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, 30 мая боевики совершили восемь обстрелов позиций украинских военных, есть раненые.

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