СЦКК: боевики обстреляли предприятие на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На Донбассе зафиксировано вражеский обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском Донецкой области, пострадавших среди сотрудников рабочей смены не обнаружено. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ населенных пунктов вдоль линии разграничения. Активные боевые действия российско-оккупационных войск создают угрозу жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса", - отметили в СЦКК.
Так, 30 мая наблюдательным группой "Светлодарск" украинской стороны СЦКК на фото зафиксировано факт обстрела технической территории ООО "Бахмутский аграрный союз".
"По результатам фотофиксации установлено, что 29 мая 2019 года в 18:50 со стороны вооруженных формирований РФ с направления Доломитное осуществлено обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" из автоматического станкового гранатомета (АГС). На месте обстрела наблюдательным группой "Светлодарск" УС СЦКК зафиксированы повреждения кровли производственных помещений", - указали в СЦКК.
Как отмечается, "пострадавших среди сотрудников рабочей смены не обнаружено".
"Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженных формирований РФ всех возможных принципов гуманитарного права", - подчеркнули в СЦКК.
Напомним, 30 мая боевики совершили восемь обстрелов позиций украинских военных, есть раненые.