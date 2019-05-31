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У Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків

У Горлівці жінка й дитина зазнали поранень в результаті обстрілу бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Горлівці під час обстрілу бойовиків поранення отримали жінка та дитина. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.

У щоденному звіті СММ ОБСЄ за 30 травня поточного року команда Місії констатувала факт обстрілу по вулиці Покидька будинок 13 у місті Горлівка, що на непідконтрольній урядові України території.

За оцінкою спостерігачів, пошкодження були спричинені вибухом снаряда з озброєння випущеного з північного напрямку.

"Під час перебування у даному будинку № 13 по вулиці Покидька спостерігачі бачили жінку (30 років) та дівчинку (5 років) з порізом над її лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли ззовні пролунав вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка внаслідок обстрілу отримала поранення голови, плеча та руки і її того ж вечора доправили до лікарні у місті Горлівка. Окрім того жінка зазначила, що її доньку, яка випадково порізалася друзками скла з дверей вітальні доправили до лікарні наступного вечора, через тривалий стресовий стан після інциденту", - йдеться у повідомленні.

У СЦКК додали, що неприпустимі дії незаконних збройних формувань Російської Федерації, які є агресивно настроєними, спеціально розташовують свої позиції поряд з житловими будинками, обстрілюють та тримають у страху і напрузі мирне населення, ховаючись за спинами дітей та літніх людей, намагаються дискредитувати Збройні Сили України, а таким чином прикривають свої злочини проти людства.

"При детальному вивчені топографічного положення пошкодженого будинку, відносно сусідніх в населеному пункті Горлівка, відстані до позицій Збройних Сил України та ЗФ РФ, а також вказаного напрямку з якого вівся обстріл, стає очевидним той факт, що дані пошкодження могли стати наслідком лише стрільби з позицій окупаційних військ РФ", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що дані факти в черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, на Донбасі зафіксовано ворожий обстріл території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" у Новолуганському Донецької області, постраждалих серед працівників робочої зміни не виявлено.

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