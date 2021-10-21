В Гонконге запустили автобусный тур для тех, кто не может выспаться
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Гонконге запустили пятичасовой автобусный тур для тех, кто не может выспаться дома и постоянно засыпает в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Организаторы тура вдохновились пассажирами, которые засыпают в общественном транспорте, и решили устраивать "сонные поездки" на двухэтажном автобусе.
"Я увидел в соцсети сообщение своего друга, который писал, что он нервничает из-за работы и не может спать ночью. Однако он мог спать, когда ехал в автобусе. Именно его история вдохновила на создание тура", — рассказал менеджер по маркетингу Ulu Travel Кеннет Конг.
Путешествие длится пять часов. Протяженность маршрута составляет 76 км.
Билет стоит от 13 до 51 доллара с человека. Стоимость зависит от того, на каком этаже выбрать место. Пассажирам также предлагают маску для глаз и ушные затычки, чтобы лучше спалось.
Первый тур состоялся 16 октября, все билеты были распроданы. Некоторые пассажиры пришли подготовленными: взяли с собой одеяла, тапочки и подушки для путешествий.
Во время поездки автобус останавливается на острове Ланта и в зоне обслуживания самолетов вблизи аэропорта Гонконга для того, чтобы люди сфотографировались.
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