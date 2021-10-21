У Гонконгу запустили автобусний тур для тих, хто не може виспатися

Деталі

Організатори туру надихнулися пасажирами, які засинають у громадському транспорті, і вирішили влаштовувати "сонні поїздки" двоповерховим автобусом.

"Я побачив у соцмережі допис свого друга, який писав, що він нервує через роботу й не може спати вночі. Проте він міг спати, коли їхав в автобусі. Саме його історія надихнула на створення туру", — розповів менеджер із маркетингу Ulu Travel Кеннет Конг.

Подорож триває п'ять годин. Протяжність маршруту становить 76 км.

Квиток коштує від 13 до 51 долара з людини. Вартість залежить від того, на якому поверсі обрати місце. Пасажирам також пропонують маску для очей та вушні затички, щоб краще спалося.

Перший тур відбувся 16 жовтня, усі квитки було розпродано. Деякі пасажири прийшли підготовленими: взяли з собою ковдри, капці та подушки для подорожей.

Під час поїздки автобус зупиняється на острові Ланта та у зоні обслуговування літаків поблизу аеропорту Гонконгу для того, щоб люди сфотографувалися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародний день сну: експерт розвіяла міфи про сон