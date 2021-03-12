Міжнародний день сну: експерт розвіяла міфи про сон

Марина Гурська розповіла також про основні правила підготовки до сну та зазначила, що вони актуальні для будь-якого віку.

Так, експерт порадила відмовитись від гаджетів та не бути активними за годину до відпочинку. Експерт наголосила, що провітрювання кімнати, зручне спальне місце і темрява є не менш важливими для хорошого сну.

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“Саме в темряві виробляється гормон сну — мелатонін. Він спрямований на те, щоб наш організм під час сну відновлювався. Якщо спати при світлі, мелатоніну виробляється недостатньо”, — ділиться Гурська.

Яким має бути здоровий сон

Фахівець рекомендує засинати та прокидатись в один і той же час, аби налаштувати режим, оскільки він є важливою складовою здорового сну. Проте Гурська радить вставати з ліжка тоді, коли надворі світло: “Важливо подати внутрішнім біологічним годинником сигнал про те, що день почався. Тому в похмуру погоду краще вранці вийти на прогулянку, щоб денне світло потрапило на сітківку очей...”. Загалом, для дорослої людини оптимальний сон має тривати 7-10 годин.

Цікаві факти:



Основна функція сну — обробка інформації. Коли ми спимо, наш мозок активно працює. Він сортує всю отриману за день інформацію і вирішує, що з цього важливо і варто відправити в довгострокову пам’ять, а що можна залишити в короткостроковій і з часом забути. Доведено, що вивчене за три години до сну краще запам’ятовується, ніж те, що ви вивчили вранці.



Сон ділиться на швидку і повільну фази. Повільним багата перша половина ночі. Він сприяє нашому фізичному відновленню. Коли організм досить відпочив, починає переважати швидкий сон. Під час нього наш мозок працює майже так само активно, як під час неспання.



Нам сняться сни. Але наше тіло при цьому відключається. Під час швидкого сну м’язи не працюють, ми не можемо ворушити руками і ногами. Єдине, що рухається — це очні яблука. Можна помітити, як тремтять наші повіки. Це так званий сонний параліч. Іноді при пробудженні сонний параліч ще не пройшов. Відповідно людина не може поворухнутися. А потім з цього народжуються історії про те, що когось душать уві сні або на комусь сидить якась сутність.



Як боротися із безсонням

“Для початку потрібно зрозуміти причину безсоння. Якщо це пов’язано із зовнішніми факторами: напружена робота, шкідливі звички, відсутність режиму — потрібно просто скорегувати свій ритм життя і впровадити здорові правила сну. Для цього дотримуємося режиму, відмовляємося від психоактивних речовин (алкоголь, нікотин, кофеїн), спимо при адекватній температурі, на зручному ліжку, в тиші і темряві. Також приділяйте увагу регулярної фізичної активності. Якщо говорити про препарати, що поліпшують сон, їх краще вибирати з лікарем після детального соматологічного обстеження”, — порадила Марина Гурська.

Міфи про сон: