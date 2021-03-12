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Международный день сна: эксперт развеяла мифы о сне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В мире 12 марта отмечается Международный день сна. По случаю праздника эксперт по сну Марина Гурская рассказала УНН о том, каким должен быть здоровый сон, что делать с бессонницей и другие интересные факты.

Марина Гурская рассказала также об основных правилах подготовки ко сну и отметила, что они актуальны для любого возраста.

Так, эксперт посоветовала отказаться от гаджетов и не быть активными за час до отдыха. Эксперт отметила, что проветривание комнаты, удобное спальное место и тьма не менее важными для хорошего сна.

Цитата:

"Именно в темноте вырабатывается гормон сна - мелатонин. Он направлен на то, чтобы наш организм во время сна восстанавливался. Если спать при свете, мелатонин вырабатывается недостаточно", - делится Гурская.

Каким должен быть здоровый сон

Специалист рекомендует засыпать и просыпаться в одно и то же время, чтобы настроить режим, поскольку он является важной составляющей здорового сна. Однако Гурская советует вставать с постели, когда на улице светло: "Важно подать внутренним биологическим часам сигнал о том, что день начался. Поэтому в пасмурную погоду лучше утром выйти на прогулку, чтобы дневной свет попал на сетчатку глаз...". В общем, для взрослого человека оптимальный сон должен длиться 7-10 часов.

Интересные факты:

  • Основная функция сна - обработка информации. Когда мы спим, наш мозг активно работает. Он сортирует всю полученную за день информацию и решает, что с этого важно и стоит отправить в долговременную память, а что можно оставить в краткосрочной и со временем забыть. Доказано, что изученное за 3 часа до сна лучше запоминается, чем то, что вы изучили утром.
  • Сон делится на быструю и медленную фазы. Медленным богата первая половина ночи. Он способствует нашему физическому восстановлению. Когда организм достаточно отдохнул, начинает преобладать быстрый сон. Во время него наш мозг работает почти так же активно, как во время бодрствования.
  • Нам снятся сны. Но наше тело при этом отключается. Во время быстрого сна мышцы не работают, мы не можем шевелить руками и ногами. Единственное, что движется - это глазные яблоки. Можно заметить, как дрожат наши веки. Это так называемый сонный паралич. Иногда при пробуждении сонный паралич еще не прошел. Соответственно человек не может пошевелиться. А потом из этого рождаются истории о том, что кого-то душат во сне или на ком-то сидит какая-то сущность.

Как бороться с бессонницей

"Для начала нужно понять причину бессонницы. Если это связано с внешними факторами: напряженная работа, вредные привычки, отсутствие режима - нужно просто скорректировать свой ритм жизни и внедрить здоровые правила сна. Для этого придерживаемся режима, отказываемся от психоактивных веществ (алкоголь, никотин, кофеин), спим при адекватной температуре, на удобной кровати, в тишине и темноте. Также уделяйте внимание регулярной физической активности. Если говорить о препаратах, улучшающих сон, их лучше выбирать с врачом после детального соматологичного обследования", - посоветовала Марина Гурская.

Мифы о сне:

  • Алкоголь улучшает сон и пропустить вечером бокал красного полезно. На самом деле - нет. Даже если выпьете и сразу заснете, этот сон будет тревожным, поверхностным, не восстанавливающим. Если выпить много, то есть шанс проснуться в 3-4 часа ночи с плохим самочувствием. А потом заснуть будет крайне сложно.
  • Спать нужно в холоде. Конечно, проветривание перед сном важно, но Антарктиду устраивать не стоит. Иначе мозг будет думать, что вы в опасности, организму угрожает переохлаждение и так заснуть не получится. Проводились исследования, которые доказывают, что засыпать легче после того, как организм согрелся. Можно принять ванну перед сном или выпить теплого молока.
  • Хорошая физическая нагрузка перед сном полезна. Это тоже миф. Если перед сном вы устроили марш-бросок по району, частота сердечных сокращений увеличилась, а перед сном она наоборот должна замедлиться. К тому же выбрасываются гормоны стресса - адреналин, кортизол - которые тоже заснуть не помогут. Старайтесь закончить тренировку хотя бы за пару часов до сна.
Украинские Национальные Новости

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