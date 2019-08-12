У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в третий раз в этом году с опозданием прибыл на международное мероприятие из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.
Глава внешнеполитического ведомства должен был вылететь на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке из берлинского аэропорта "Тегель" на Airbus 321. Однако в последний момент в лайнере были обнаружены неисправности. Маасу пришлось дожидаться запасного А319 из Кельна и уже затем вылетать в США.
По данным издания, в берлинском аэропорту специалисты обнаружили небольшую трещину, из которой вытекал керосин. Предполагается, что причиной поломки мог стать брак при сборке самолета. Предполагается, что после небольшого ремонта машину отправят в Кельн, где ее будут в дальнейшем использовать для нужд правительства Германии.
Инцидент в берлинском аэропорту произошел несмотря на то, что власти Германии в последнее время закупили три самолета для правительственных нужд.
Напомним, в Германии заподозрили "криминальный след" в неисправности самолета Меркель.