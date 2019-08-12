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У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет

У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в третий раз в этом году с опозданием прибыл на международное мероприятие из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.

Глава внешнеполитического ведомства должен был вылететь на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке из берлинского аэропорта "Тегель" на Airbus 321. Однако в последний момент в лайнере были обнаружены неисправности. Маасу пришлось дожидаться запасного А319 из Кельна и уже затем вылетать в США.

По данным издания, в берлинском аэропорту специалисты обнаружили небольшую трещину, из которой вытекал керосин. Предполагается, что причиной поломки мог стать брак при сборке самолета. Предполагается, что после небольшого ремонта машину отправят в Кельн, где ее будут в дальнейшем использовать для нужд правительства Германии.

Инцидент в берлинском аэропорту произошел несмотря на то, что власти Германии в последнее время закупили три самолета для правительственных нужд.

Напомним, в Германии заподозрили "криминальный след" в неисправности самолета Меркель.

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