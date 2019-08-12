У глави МЗС ФРН в третій раз за рік зламався літак

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас втретє в цьому році з запізненням прибув на міжнародний захід через проблеми з літаком. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Spiegel.

Глава зовнішньополітичного відомства повинен був вилетіти на засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку з берлінського аеропорту "Тегель" на Airbus 321. Однак в останній момент в лайнері були виявлені несправності. Маасу довелося чекати запасного А319 з Кельна і вже потім вилітати в США.

За даними видання, в берлінському аеропорту фахівці виявили невелику тріщину, з якої витікав гас. Причиною поломки міг стати брак при складанні літака. Передбачається, що після невеликого ремонту машину відправлять в Кельн, де її будуть в подальшому використовувати для потреб уряду Німеччини.

Інцидент в берлінському аеропорту стався незважаючи на те, що влада Німеччини останнім часом закупила три літаки для урядових потреб.

Нагадаємо, у Німеччині запідозрили "кримінальний слід" у несправності літака Меркель.

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