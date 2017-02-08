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В ФРГ анонсировали встречу глав МИД "нормандской четверки" на полях G20

Киев • УНН

 • 9805 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встречи G20 в Бонне. Об этом сообщил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В ФРГ анонсировали встречу глав МИД "нормандской четверки" на полях G20

Он отметил, что на следующей неделе в Бонне могут произойти "переговоры по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе".

По его словам, "эта тема будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне".

Г.Эрлер считает, что заключенные два года назад минские договоренности остаются вполне приемлемыми, однако, к сожалению, не хватает воли для их выполнения.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини заявила, что ЕС продолжает поддерживать работу в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Вместе со всеми министрами (государств-членов ЕС - ред.) мы еще раз подтвердили... нашу готовность еще больше сопровождать и поддерживать работу наших коллег в "нормандском формате", - отметила она.

Напомним, 7 февраля лидер РФ и Германии В.Путин и А.Меркель договорились о встрече в "нормандском формате".

Также напомним, главы МИД РФ и Германии С.Лавров и З.Габриель обсудили реализацию минских договоренностей.

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