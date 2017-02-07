Голови МЗС РФ та Німеччини обговорили реалізацію мінських домовленостей

“Під час телефонної розмови Президента Російської Федерації В.В.Путіна з Федеральним канцлером ФРН А.Меркель міністри обговорили кроки щодо більш активного задіяння "нормандського формату“ для реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання кризи в Україні, включаючи забезпечення безпеки в зоні конфлікту і просування політичного процес”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, С.Лавров обговорив із Ф.Могеріні загострення ситуації в Україні.

Раніше Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови домовились про зустрічі у “нормандському форматі” через загострення ситуації на Донбасі.