Главы МИД РФ и Германии обсудили реализацию минских договоренностей

"Во время телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина с Федеральным канцлером ФРГ А.Меркель министры обсудили шаги по более активному задействованию "нормандского формата" для реализации Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, С.Лавров обсудил с Ф.Могерини обострение ситуации в Украине.

Ранее Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о встрече в "нормандском формате" из-за обострения ситуации на Донбассе.