Главы МИД РФ и Германии обсудили реализацию минских договоренностей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Германии Зигмар Габриэль во время телефонного разговора обсудили реализацию минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Во время телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина с Федеральным канцлером ФРГ А.Меркель министры обсудили шаги по более активному задействованию "нормандского формата" для реализации Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, С.Лавров обсудил с Ф.Могерини обострение ситуации в Украине.
Ранее Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о встрече в "нормандском формате" из-за обострения ситуации на Донбассе.