В.Путін і А.Меркель домовились про зустрічі у “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови домовились про зустрічі у “нормандському форматі” через загострення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба російського президента, передає УНН.
В.Путін і А.Меркель, за повідомленням прес-служби, домовились про нарощення дипломатичних зусиль через загострення ситуації на Донбасі.
“Зокрема, мається на увазі передбачити у найближчий час контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів у „нормандському форматі“, а потім запропонувати обговорити ситуації на вищому рівні”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі.