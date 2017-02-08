У ФРН анонсували зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" на полях G20
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні. Про це повідомив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Він зазначив, що наступного тижня у Бонні можуть відбутися "переговори щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі".
За його словами, "цю тему буде обговорено на переговорах міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, ФРН), яка відбудеться в рамках зустрічі Великої двадцятки у Бонні".
Г.Ерлер вважає, що укладені два роки тому мінські домовленості залишаються цілком прийнятними, проте, на жаль, бракує волі для їх виконання.
Раніше Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС і далі підтримує роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі.
"Разом з усіма міністрами (держав-членів ЄС - ред.) ми ще раз підтвердили... нашу готовність ще більше супроводжувати та підтримувати роботу наших колег у "нормандському форматі", - зауважила вона.
Нагадаємо, 7 лютого лідер РФ і Німеччини В.Путін і А.Меркель домовились про зустрічі у “нормандському форматі”.
Також нагадаємо, голови МЗС РФ та Німеччини С.Лавров і З.Габріель обговорили реалізацію мінських домовленостей.