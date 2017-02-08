У ФРН анонсували зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" на полях G20

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні. Про це повідомив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.