Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Как отметил глава МВД Франции Маттиас Фекла, двух радикально настроенных молодых людей 24 и 30 лет поймали в Марселе. Вероятно, они планировали совершить теракты во время одного из предвыборных митингов.

Сообщается, что подозреваемых разыскивали десять дней. Во время обыска у них нашли пистолет, ручной пулемет и компоненты взрывчатки.

Как сообщал УНН, в Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен.