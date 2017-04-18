Во Франции задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во Франции за пять дней до проведения первого тура президентских выборов задержаны два человека по подозрению в подготовке теракта, передает УНН со ссылкой на "BFMTV".
Как отметил глава МВД Франции Маттиас Фекла, двух радикально настроенных молодых людей 24 и 30 лет поймали в Марселе. Вероятно, они планировали совершить теракты во время одного из предвыборных митингов.
Сообщается, что подозреваемых разыскивали десять дней. Во время обыска у них нашли пистолет, ручной пулемет и компоненты взрывчатки.
Как сообщал УНН, в Париже две активистки Femen пытались сорвать выступление Марин Ле Пен.