У Франції затримали двох підозрюваних у підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Франції за п’ять днів до проведення першого туру президентських виборів затримано двох людей за підозрою в підготовці теракту, передає УНН з посиланням на “BFMTV”.
Як зазначив глава МВС Франції Маттіас Текле, двох радикально налаштованих молодих людей 24 і 30 років зловили в Марселі. Ймовірно, вони планували здійснити теракти під час одного з передвиборних мітингів.
Повідомляється, що підозрюваних розшукували десять днів. Під час обшуку у них знайшли пістолет, ручний кулемет і компоненти вибухівки.
Як повідомляв УНН, у Парижі дві активістки Femen намагалися зірвати виступ Марін Ле Пен.