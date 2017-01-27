Во Франции запретили систему безлимитных сладких напитков в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе - в рамках борьбы с ожирением, передает УНН со ссылкой на ВВС.
С пятницы рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам - за фиксированную цену или бесплатно. Речь идет о популярной практике, когда клиент платит только за стакан и может наполнить его неограниченное количество раз.
Запрет касается всех видов напитков, содержащих сахар или подсластители, а также различных спортивных напитков.
По данным Евростата, уровень ожирения во Франции среди взрослых составляет 15,3%. Это немного меньше, чем среднее значение для Европы (15,9%). В то же время от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок старше 30 лет.
ВОЗ рекомендовала странам ввести налоги на сладкие напитки, чтобы уменьшить их потребление.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, жизнь европейцев сокращает табак, алкоголь и ожирение.