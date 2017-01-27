У Франції заборонили систему безлімітних солодких напоїв в кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Франції обмежили продаж солодких напоїв у ресторанах і кафе - у рамках боротьби з ожирінням, передає УНН з посиланням на ВВС.
Від п'ятниці ресторани не зможуть пропонувати своїм клієнтам безлімітний доступ до солодких напоїв - за фіксовану ціну або безкоштовно. Йдеться про популярну практику, коли клієнт платить тільки за склянку і може наповнити її необмежену кількість разів.
Заборона стосується всіх видів напоїв, які містять цукор або підсолоджувачі, а також різних спортивних напоїв.
За даними Євростату, рівень ожиріння у Франції серед дорослих становить 15,3%. Це трохи менше, ніж середнє значення для Європи (15,9%). Водночас від ожиріння страждають майже 57% французів і 41% француженок, старших за 30 років.
ВООЗ рекомендувала країнам запровадити податки на солодкі напої, щоби зменшити їхнє споживання.
Як повідомляв УНН, за данмими ВООЗ, життя європейців скорочує тютюн, алкоголь та ожиріння.