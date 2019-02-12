Во Франции при загадочных обстоятельствах столкнулись трамваи: 12 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Во французском городе Исси-ле-Мулино по неустановленным причинам столкнулись два трамвая, в результате 12 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Трамваи столкнулись еще в 9 вечера 11 февраля, однако поврежденные вагоны простояли на месте до утра. Для пассажиров маршрутов трамваев оперативно открыли временные автобусные рейсы.
Пока никто не может объяснить, каким образом могла произойти авария, которая привела к столкновению и столь серьезным повреждениям вагонов. Продолжается внутреннее расследование происшествия.
Травмы получили водители обоих трамваев, также среди 12 пострадавших один имеет серьезные ранения.
Как сообщал УНН, во Львове трамвай протаранил автомобиль, а до того в Одессе трамвай отрезал ногу мужчине.
Осенью прошлого года в Каменске трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованные автомобили.