У Кам'янському трамвай зійшов з рейок і врізався у припарковані авто

Так, сьогодні близько 11:15 трамвай піднімався угору, потім його зад різко занесло у правий бік, транспортний засіб розвернуло. У результаті ДТП постраждали три автомобілі, які були припарковані.

"Найбільше пошкоджень отримав автомобіль "ВАЗ 2101", який стояв ближче до трамвая. Поруч із ним стояв DAEWOO Sens. У нього пошкоджено два передні крила: праве і ліве. Далі стояв Opel: у нього пошкоджено праве заднє крило", – повідомила речниця.

Серед людей постраждалих немає. На момент аварії у трамваї перебували кондуктор і водій трамваю – співробітники трамвайного депо КП "Трамвай". Пасажирів у транспортному засобі не було.

"За цим фактом відкрили кримінальне провадження частина 1 статті 288 УК України", – зазначила Тімченко.

Нагадаємо, у Харкові зіткнулися два трамваї, внаслідок чого до лікарні потрапили дві жінки.