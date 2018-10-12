В Каменском трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованные авто

Так, сегодня около 11:15 трамвай поднимался вверх, затем его зад резко занесло в правую сторону, транспортное средство развернуло. В результате ДТП пострадали три автомобиля, которые были припаркованы.

"Больше всего повреждений получил автомобиль "ВАЗ 2101", который стоял ближе к трамваю. Рядом с ним стоял DAEWOO Sens. У него повреждены два передние крылья: правое и левое. Далее стоял Opel: у него повреждено правое заднее крыло", – сообщила спикер.

Среди людей пострадавших нет. На момент аварии в трамвае находились кондуктор и водитель трамвая – сотрудники трамвайного депо КП "Трамвай". Пассажиров в транспортном средстве не было.

"По данному факту открыли уголовное производство часть 1 статьи 288 УК Украины", – отметила Тимченко.

Напомним, в Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины.