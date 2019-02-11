У Львові трамвай протаранив легковик
Київ • УНН
КИЇВ-ЛЬВІВ. 11 лютого. УНН. Трамвай протаранив легковий автомобіль сьогоднішнім ранком у Львові. Ніхто не постраждав, повідомляє кореспондент УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 8.30 ранку на вулиці Княгині Ольги. Легковий автомобіль марки "Renault" виїхав на рейки, де його протаранив трамвай.
За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав - водій автівки лишився неушкодженим.
Рух на ділянці ускладнений, поліція встановлює причини пригоди.
Раніше УНН повідомляв, що у Харкові водій вантажівки на літній гумі намагався проскочити через колію, але його протаранив трамвай.
До цього в Дніпрі вантажівка протаранила трамвай через несправні гальма.