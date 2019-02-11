Во Львове трамвай протаранил легковушку

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71303 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96629 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133822 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132697 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130983 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125633 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове трамвай протаранил легковушку

Во Львове трамвай протаранил легковушку

Киев  •  УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ-ЛЬВОВ. 11 февраля. УНН. Трамвай протаранил легковой автомобиль сегодняшня утром во Львове. Никто не пострадал, сообщает корреспондент УНН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.30 утра на улице Княгини Ольги. Легковой автомобиль марки "Renault" выехал на рельсы, где его протаранил трамвай.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал - водитель автомобиля остался невредимым.

Движение на участке затруднено, полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове водитель грузовика на летней резине пытался проскочить через рельсы, но его протаранил трамвай.

До этого в Днепре грузовик протаранил трамвай из-за неисправных тормозов.

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