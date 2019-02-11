Во Львове трамвай протаранил легковушку
Киев • УНН
КИЕВ-ЛЬВОВ. 11 февраля. УНН. Трамвай протаранил легковой автомобиль сегодняшня утром во Львове. Никто не пострадал, сообщает корреспондент УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 8.30 утра на улице Княгини Ольги. Легковой автомобиль марки "Renault" выехал на рельсы, где его протаранил трамвай.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал - водитель автомобиля остался невредимым.
Движение на участке затруднено, полиция устанавливает причины происшествия.
Ранее УНН сообщал, что в Харькове водитель грузовика на летней резине пытался проскочить через рельсы, но его протаранил трамвай.
До этого в Днепре грузовик протаранил трамвай из-за неисправных тормозов.