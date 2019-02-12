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У Франції за загадкових обставин зіштовхнулись трамваї: 12 постраждалих

У Франції за загадкових обставин зіштовхнулись трамваї: 12 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У французькому місті Іссі-ле-Муліно з невстановлених причин зіштовхнулись два трамваї, в результаті 12 осіб дістали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.

Трамваї зіштовхнулись ще о 9 вечора 11 лютого, проте пошкоджені вагони простояли на місці до ранку. Для пасажирів маршрутів трамваїв оперативно відкрили тимчасові автобусні рейси.

Наразі ніхто не може пояснити, яким чином могла статись аварія, що призвела до зіткнення та настільки серйозних пошкоджень вагонів. Триває внутрішнє розслідування пригоди.

Травми дістали водії обох трамваїв, також серед 12 постраждалих один має серйозні поранення.

Як повідомляв УНН, у Львові трамвай протаранив автомобіль, а до того в Одесі трамвай відрізав ногу чоловіку. 

Восени минулого року в Кам'янську трамвай зійшов з рейок та пошкодив припарковані автомобілі.

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