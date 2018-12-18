В Одесі трамвай відрізав ногу чоловіку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Старосінній площі в Одесі вчора ввечері трамвай наїхав на пішохода. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
"46-річна водійка трамваю скоїла наїзд на пішохода. Чоловік внаслідок наїзду потрапив під вагон трамваю. 30-річного чоловіка госпіталізовано з травмами. У нього з найсерйозніших травм – ампутація лівої голені", – уточнили в поліції.
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За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, У Харкові зіткнулися два трамваї, внаслідок чого до лікарні потрапили дві жінки.