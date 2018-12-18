В Одессе трамвай отрезал ногу мужчине

"46-летняя водитель трамвая совершила наезд на пешехода. Мужчина в результате наезда попал под вагон трамвая. 30-летний мужчина госпитализирован с травмами. У него из самых серьезных травм – ампутация левой голени", – уточнили в полиции.

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По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины.