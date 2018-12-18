В Одессе трамвай отрезал ногу мужчине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Старосенный площади в Одессе вчера вечером трамвай наехал на пешехода. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
"46-летняя водитель трамвая совершила наезд на пешехода. Мужчина в результате наезда попал под вагон трамвая. 30-летний мужчина госпитализирован с травмами. У него из самых серьезных травм – ампутация левой голени", – уточнили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Каменском трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованные авто
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, в Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины.