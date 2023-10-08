Во Франции усилили защиту в синагогах на фоне атаки ХАМАСа на Израиль.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. После насильственной атаки КАМАЗ на Израиль 7 октября из Сектора Газа глава МВД Франции Жеральд Дарманян выступил во время своего визита в Тулузу. Министр внутренних дел объявил об усилении безопасности в еврейских храмах и еврейских школах, в частности в Париже и его пригородах. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
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По просьбе президента Эммануэля Макрона «мы уже приказали префектам защитить общественные места, конечно, и как только я вернусь в Париж, я буду возглавлять совещание по безопасности, чтобы прояснить трудности, с которыми мы можем столкнуться на национальной почве», - пояснил Жеральд Дарманен, добавив, что пока «угрозы нет».
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Франция выразила "полную солидарность с Израилем и жертвами" и подчеркнула "свое абсолютное неприятие терроризма и свою приверженность безопасности Израиля".
Президент Эммануэль Макрон заявил, что "решительно осуждает" нападения.