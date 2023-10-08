У Франції посилили захист у синагогах на тлі атаки ХАМАСу на Ізраїль

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На прохання президента Еммануеля Макрона «ми вже наказали префектам захистити громадські місця, звичайно, і як тільки я повернуся до Парижа, я очолитиму нараду з безпеки, щоб з’ясувати труднощі, з якими ми можемо зіткнутися на національному підгрунті», - пояснив Жеральд Дарманен, додавши, що наразі «загрози немає» .

Доповнення

Франція висловила "повну солідарність з Ізраїлем і жертвами" і підкреслила "своє абсолютне неприйняття тероризму та свою відданість безпеці Ізраїлю".

Президент Еммануель Макрон заявив, що "рішуче засуджує" напади.