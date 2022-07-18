Во Франции готовятся к рекордным температурам: синоптики прогнозируют до +42°
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Во Франции готовятся к пику жары, которая охватила страну. Прогнозируют, что сегодня в Средиземноморье температура повысится до +42°, сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Синоптики объявили о высшей степени пожарной опасности в 15 департаментах Франции, в частности в Жиронде на юго-западе, где лесные пожары уже вызвали хаос.
По словам синоптика Оливье Пруста, в лесу Ланд (юго-запад Франции) температура будет достигать выше 42° по Цельсию. В Бретани (северо-запад Франции) ожидается до 40° по Цельсию, что является рекордной температурой для региона, отметили эксперты.
Рост количества экстремальных погодных явлений является прямым следствием глобального потепления, объясняют ученые. Волна жары охватила большую часть Западной Европы, что привело к высоким температурам и лесным пожарам в Испании и Португалии.
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Во Франции произошло три пожара, в результате которых дотла сгорело более 600 га земли.