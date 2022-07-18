У Франції готуються до рекордної спеки: синоптики прогнозують до +42°

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Синоптики оголосили про найвищий ступінь пожежної небезпеки у 15 департаментах Франції, зокрема у Жиронді на південному заході, де лісові пожежі вже спричинили хаос.

За словами синоптика Олів'є Пруста, у лісі Ланд (південний захід Франції) температура сягатиме вище 42° за Цельсієм. У Бретані (північний захід Франції) очікується до 40° за Цельсієм, що є рекордною температурою для регіону, зазначили експерти.

Зростання кількості екстремальних погодних явищ є прямим наслідком глобального потепління, пояснюють вчені. Хвиля спеки охопила більшу частину Західної Європи, що призвело до високих температур та лісових пожеж в Іспанії та Португалії.

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У Франції сталося три пожежі, внаслідок яких вщент згоріло понад 600 га землі.