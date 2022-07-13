У Франції здійнялися пожежі: вщент згоріло більше 600 г землі

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Три пожежі спалахнули у вівторок у Жиронді, а Метео-Франс встановило помаранчевий режим пильності через хвилю спеки.

Перша пожежа здійнялася у Ландірасі. За словами місцевого чиновника, 600 гектарів уже вигоріло. На місці працює 80 рятувальників.

Друга пожежа у Ла-Тесте-де-Вш. Наразі задіяно 80 пожежників, задимлено 70 гектарів. Окрім шістдесяти мобілізованих транспортних засобів, для підтримки пожежників також були два літаки Canadair.

Остання, третя пожежа розташована у Сусані. Вона вже поширилася на кілька гектарів. Пожежники, які працюють на місці, налаштовані досить оптимістично та сподіваються швидко загасити багатття.

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