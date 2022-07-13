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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Франції здійнялися пожежі: вщент згоріло більше 600 г землі

У Франції здійнялися пожежі: вщент згоріло більше 600 г землі

Київ • УНН

 • 122257 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У Франції здійнялися три пожежі, про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFMTV.

Деталі

Три пожежі спалахнули у вівторок у Жиронді, а Метео-Франс встановило помаранчевий режим пильності через хвилю спеки.

Перша пожежа здійнялася у Ландірасі. За словами місцевого чиновника, 600 гектарів уже вигоріло. На місці працює 80 рятувальників.

Друга пожежа у Ла-Тесте-де-Вш. Наразі задіяно 80 пожежників, задимлено 70 гектарів. Окрім шістдесяти мобілізованих транспортних засобів, для підтримки пожежників також були два літаки Canadair.

Остання, третя пожежа розташована у Сусані. Вона вже поширилася на кілька гектарів. Пожежники, які працюють на місці, налаштовані досить оптимістично та сподіваються швидко загасити багатття.

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