Мітингувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єра

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Також зазначається, що учасники мітингу пошкодили автомобілі, що належать прем'єру.

"Протестувальники увірвалися до приватної резиденції прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе та підпалили її", — йдеться у заяві канцелярії прем'єра.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.