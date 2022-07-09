Мітингувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра, повідомляє УНН із посиланням на телеканал NDTV.
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Також зазначається, що учасники мітингу пошкодили автомобілі, що належать прем'єру.
"Протестувальники увірвалися до приватної резиденції прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе та підпалили її", — йдеться у заяві канцелярії прем'єра.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.