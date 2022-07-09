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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Мітингувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єра

Мітингувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єра

Київ • УНН

 • 129159 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра, повідомляє УНН із посиланням на телеканал NDTV.

Деталі

Також зазначається, що учасники мітингу пошкодили автомобілі, що належать прем'єру.

"Протестувальники увірвалися до приватної резиденції прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе та підпалили її", — йдеться у заяві канцелярії прем'єра.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.

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