Митингующие на Шри-Ланке подожгли дом премьера

Детали

Также отмечается, что митингующие повредили автомобили, принадлежащие премьеру.

"Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее", — говорится в заявлении канцелярии премьера.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ согласился уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.