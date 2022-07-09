Митингующие на Шри-Ланке подожгли дом премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Протестующие на Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра, сообщает УНН со ссылкой на телеканал NDTV.
Детали
Также отмечается, что митингующие повредили автомобили, принадлежащие премьеру.
"Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викремесингхе и подожгли ее", — говорится в заявлении канцелярии премьера.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ согласился уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.