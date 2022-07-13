Во Франции вспыхнул пожар: дотла сгорело более 600 г земли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Франции вспыхнуло три пожара, об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFMTV.
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Три пожара вспыхнули во вторник в Жиронде, а Метео-Франс установило оранжевый режим бдительности из-за волны жары.
Первый пожар начался в Ландирасе. По словам местного чиновника, 600 гектаров уже выгорело. На месте работает 80 спасателей.
Второй пожар - в Ла-Тесте-де-Вш. В настоящее время задействовано 80 пожарных, задымлено 70 гектаров. Кроме шестидесяти мобилизованных транспортных средств, для поддержки пожарных также было два самолета Canadair.
Последний, третий пожар расположен в Сусане. Она уже распространилась на несколько гектаров. Пожарные, работающие на месте, настроены достаточно оптимистично и надеются быстро потушить костер.
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