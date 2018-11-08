Во Флориде пересчитают голоса по итогам промежуточных выборов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153971 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147470 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137920 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173409 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Во Флориде пересчитают голоса по итогам промежуточных выборов

Во Флориде пересчитают голоса по итогам промежуточных выборов

Киев  •  УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во всех 67 округах Флориды последует автоматический пересчет голосов избирателей, так как отрыв кандидата в сенаторы от штата губернатора-республиканца Рика Скотта от действующего сенатора-демократа Билла Нельсона на промежуточных выборах в США не превысил 0,5%, информирует УНН со ссылкой на Politico.

По последним данным, во Флориде, четвертом по населению штате США, проголосовали 8,1 млн человек. У Рикка Скотта всего лишь на 35 тысяч голосов больше, чем у соперника. Пересчет голосов, как пишет Politico, должен завершиться до 10 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter не обнаружил значительной вредоносной активности на промежуточных выборах в США

Как ранее информировал УНН, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате сменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате требуется 51 место). По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.

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