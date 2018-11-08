Во Флориде пересчитают голоса по итогам промежуточных выборов

По последним данным, во Флориде, четвертом по населению штате США, проголосовали 8,1 млн человек. У Рикка Скотта всего лишь на 35 тысяч голосов больше, чем у соперника. Пересчет голосов, как пишет Politico, должен завершиться до 10 ноября.

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Как ранее информировал УНН, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате сменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате требуется 51 место). По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.