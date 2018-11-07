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Нащадки українських мігрантів потрапили до Конгресу США

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. На проміжних виборах до Конгресу США потрапили двоє американців українського походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

За даними видання, вчора, 6 листопада перемогу на виборах губернатора штату Колорадо здобув Джеред Поліс. 43-річний член Демократичної партії також є першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти. Як повідомляє ЗМІ, він представляє вже третє покоління іммігрантів, які прибули до США з Польщі та України на початку 20-го століття. Своє походження він вдало використав під час виборчої кампанії, наголосивши на "близькості до іммігрантського досвіду".

"Будучи настільки близьким до іммігрантського досвіду, я рішуче стаю на захист прав іммігрантів та біженців, звичайно з огляду на досвід євреїв до Другої світової війни, не так багато країн хотіли приймати єврейських біженців", - наголосив він в коментарі пресі.

При цьому видання підкреслює, що новообраний представник Демократичної партії з 2009 року представляє свій штат в Конгресі, а до того Поліс був підприємцем, засновником компаній BlueMountain.com та ProFlowers. Про Поліса також відомо, що він виховує двох дітей разом із своїм партнером, що зробило його першим батьком – представником ЛГБТ в Конгресі.

Крім того, видання повідомляє, що новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Дж. Б. Пріцкер, який також походить з родини українських емігрантів.

"Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою спільнотою тих, хто пережив Голокост", - написав Пріцкер на своїй офіційній сторінці.

За даними видання, новообраний конгресмен є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15-ки найзаможніших родин світу – її статки оцінюються у 33,5 мільярда доларів. В той же час, окремі видання, як пише ЗМІ, зазначають відсутність у Пріцкера досвіду роботи в уряді.

"На цих виборах Іллінойс поміняв одного заможного бізнесмена без досвіду роботи в уряді на іншого", - пише Chicago Tribune. Інавгурація Пріцкера відбудеться 14 січня і тоді він перебере повноваження у губернатора-республіканця Брюса Ронера.

Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу в США вперше перемогли емігрантки, представники корінних народів, представники гей-спільноти, а також померлий власник борделю.

Демократи зберігають перевагу над республіканцями у нижній палаті конгресу США - палаті представників. Про це свідчать результати голосування на проміжних виборах у США 6 листопада.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи проміжні вибори до американського Конгресу, що пройшли напередодні, заявив про тверду двопартійну підтримку України в США.

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