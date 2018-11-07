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Потомки украинских мигрантов попали в Конгресс США

Потомки украинских мигрантов попали в Конгресс США

Киев  •  УНН

 • 11546 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На промежуточных выборах в Конгресс США попали двое американцев украинского происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По данным издания, вчера, 6 ноября победу на выборах губернатора штата Колорадо получил Джаред Полис. 43-летний член Демократической партии также является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества. Как сообщает СМИ, он представляет уже третье поколение иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20-го века. Свое происхождение он удачно использовал во время избирательной кампании, отметив "близость к иммигрантскому опыту".

"Будучи столь близким к иммигрантскому опыту, я решительно становлюсь на защиту прав иммигрантов и беженцев, конечно учитывая опыт евреев до Второй мировой войны, не так много стран хотели принимать еврейских беженцев", - подчеркнул он в комментарии прессе.

При этом издание подчеркивает, что новоизбранный представитель Демократической партии с 2009 года представляет свой штат в Конгрессе, а до этого Полис был предпринимателем, основателем компаний BlueMountain.com и ProFlowers. О Полисе также известно, что он воспитывает двоих детей вместе со своим партнером, что сделало его первым отцом - представителем ЛГБТ в Конгрессе.

Кроме того, издание сообщает, что новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Дж. Б. Прицкер, который также происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной переживших Холокост", - написал Прицкер на своей официальной странице.

По данным издания, новоизбранный конгрессмен является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15-ке самых богатых семей мира - ее состояние оценивается в 33,5 миллиарда долларов. В то же время, отдельные издания, как пишет СМИ, отмечают отсутствие у Прицкера опыта работы в правительстве.

"На этих выборах Иллинойс поменял одного состоятельного бизнесмена без опыта работы в правительстве на другого", - пишет Chicago Tribune. Инаугурация Прицкера состоится 14 января и тогда он примет полномочия у губернатора-республиканца Брюса Ронера.

Напомним, на промежуточных выборах в Конгресс в США впервые победили эмигрантки, представители коренных народов, представители гей-сообщества, а также умерший владелец борделя.

Демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США - палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования на промежуточных выборах в США 6 ноября.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, прошедшие накануне, заявил о твердой двухпартийной поддержке Украины в США.

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