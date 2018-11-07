Демократи зберігають перевагу у палаті представників у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Демократи зберігають перевагу над республіканцями у нижній палаті конгресу США - палаті представників. Про це свідчать живі результати голосування на проміжних виборах у США 6 листопада, які наводить The Hill, передає УНН.
Згідно з живими даними виборів, представники Демократичної партії отримали уже 209 місць у палаті представників, тоді як республіканці - 191. Для більшості необхідно 218 місць.
За інформацією видання The Washington Post, демократи отримають більшість в палаті представників.
При цьому республіканці зберігають свою більшість у сенаті - верхній палаті конгресу США. Згідно з наведеними The Hill даними, у них - 51 місце у сенаті, тоді як у демократів - 43.
Нагадаємо, 6 листопада у США пройшли проміжні вибори в конгрес, на яких переобиралася члени палати представників і 33 зі 100 сенаторів.