Республіканці зберегли контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів у США

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У США пройшли проміжні вибори в Конгрес, на яких переобиралася члени Палати представників і 33 зі 100 сенаторів, повідомляє УНН з посиланням на публікації текстової трансляції підрахунку голосів на сайті видання The New York Times.