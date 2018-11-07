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Республіканці зберегли контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів у США

Республіканці зберегли контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів у США

Київ • УНН

 • 8469 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У США пройшли проміжні вибори в Конгрес, на яких переобиралася члени Палати представників і 33 зі 100 сенаторів, повідомляє УНН з посиланням на публікації текстової трансляції підрахунку голосів на сайті видання The New York Times.

Уже відомо, що республіканці зберегли за собою контроль над Сенатом; очікується, за інформацією видання The Washington Post, що демократи отримають більшість в Палаті представників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що проміжні вибори в Конгрес були успішними для Республіканської партії. Про це американський лідер-республіканець написав в Twitter

Телеканал CNN повідомив, що президент Трамп і його радники поки перебувають в “гарному настрої”, спостерігаючи за прогнозами результатів проміжних виборів. За його даними, главі держави настійно рекомендують не покладатися на показники опитувань, щоб не зробити ту ж помилку, яку зробили суперники республіканця на загальних виборах 2016 року. Як передавала раніше телекомпанія, Трамп спеціально не запланував на день виборів ніяких офіційних заходів. Помічники та радники президента стежать за голосуванням, перевіряють правильність результатів і регулярно доповідають про свої висновки Трампу.

“Величезний успіх сьогодні. Спасибі всім вам!” — написав американський лідер. Раніше центральні телеканали США також повідомили, що Демократична партія взяла контроль над Палатою представників, а республіканці зберегли більшість у Сенаті.

Вся інформація надходить в “оперативний штаб”, організований для президента в західному крилі Білого дому. Як стверджував раніше CNN, Трамп нібито вже змирився з майбутньою втратою республіканцями більшості в нижній палаті Конгресу і роздумує, на кого б перекласти відповідальність за таке фіаско.

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

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