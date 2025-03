Республиканцы сохранили контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в США

Уже известно, что республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом; ожидается, по информации издания The Washington Post, что демократы получат большинство в Палате представителей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточные выборы в Конгресс были успешными для Республиканской партии. Об этом американский лидер-республиканец написал в Twitter

Телеканал CNN сообщил, что президент Трамп и его советники пока пребывают в “хорошем настроении”, наблюдая за прогнозами исхода промежуточных выборов. По его данным, главе государства настоятельно рекомендуют не полагаться на показатели опросов, чтобы не сделать ту же ошибку, которую совершили соперники республиканца на всеобщих выборах 2016 года. Как передавала ранее телекомпания, Трамп специально не запланировал на день выборов никаких официальных мероприятий. Помощники и советники президента следят за голосованием, проверяют правильность результатов и регулярно докладывают о своих выводах Трампу.

“Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!” — написал американский лидер. Ранее центральные телеканалы США сообщили, что Демократическая партия взяла контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Вся информация стекается в “оперативный штаб”, организованный для президента в западном крыле Белого дома. Как утверждал ранее CNN, Трамп якобы уже смирился с предстоящей потерей республиканцами большинства в нижней палате Конгресса и раздумывает, на кого бы перенести ответственность за такое фиаско.

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018