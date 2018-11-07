Демократы сохраняют преимущество в палате представителей в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США - палате представителей. Об этом свидетельствуют живые результаты голосования на промежуточных выборах в США 6 ноября, которые приводит The Hill, передает УНН.
Согласно живыми данным выборов, представители Демократической партии получили уже 209 мест в палате представителей, тогда как республиканцы - 191. Для большинства необходимо 218 мест.
По информации издания The Washington Post, демократы получат большинство в палате представителей.
При этом республиканцы сохраняют свое большинство в сенате - верхней палате конгресса США. Согласно приведенным The Hill данным, у них - 51 место в сенате, тогда как у демократов - 43.
Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.