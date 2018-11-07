Мертвий власник борделю та мігранти: підсумки виборів у США

За даними видання, зокрема, Джахана Хейз, колишній національний вчитель року, стане першою чорношкірою жінкою, яка представлятиме Коннектикут у Конгресі. Вона з легкістю обіграла представника від Республіканської партії Манні Сантоса, військового ветерана і прихильника Трампа.

Під час передвиборчої кампанії Хейз детально розповіла про своє дитинство, яке вона, дочка наркомана, провела у муніципальному будинку. Вона завагітніла в 17 років, але її "сильне бажання до освіти стимулювали її йти вперед".

За даними usatoday, представниці Демократичної партії Шаріс Дейвідс із Канзасу та Дебра Гааланд із Нью-Мексико стануть першими корінними американками, обраними до Конгресу. Дейвідс, до того ж, стала першою відкритою представницею гей-спільноти, яку обрали до Палати представників від Канзасу. Губернатором штату Колорадо також вперше в історії буде відкритий гей, демократ Джаред Поліс.

До Конгресу потрапили і перші мусульманки: біженка з Сомалі, 37-річна мати трьох дітей Ільхан Омар і дочка палестинських іммігрантів Рашида Тлаіб. Вони також представляють Демократичну партію. Ще одна кандидатка з табору демократів Аянна Преслі буде першою темношкірою депутаткою Палати представників від штату Массачусетс.

Видання зазначає, що демократи взяли під контроль Палату представників США на середньострокових виборах, і завдали удар по президенту Дональду Трампу. Демократична більшість у нижній палаті вперше за вісім років обмежить здатність президента керувати країною через Конгрес.

При цьому видання Еuronews повідомляє про ще одного нетривіального "переможця". Так, за даними ресурсу, Денніс Хоф здобув перемогу на виборах по виборчому округу 36 в штаті Невада, хоча помер більше 3 тижнів тому. Трагедія сталась іще 16 жовтня в його власному борделі Bunny Ranch, розташованому в містечку Крістал, після вечірки на честь його 72-річчя.

Денніс Хоф був зареєстрований на виборах кандидатом від партії республіканців, однак через складну процедуру його ім'я не змогли видалити з виборчих бюлетенів, і він переміг, бо виявився популярнішим за суперницю-демократку попри свою кончину.

У той же час ВВС повідомляє, що, за попередніми результатами, проміжних виборів у США, нью-йоркський кандидат від Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортес тепер буде наймолодшою конгресвумен – їй наразі лише 29 років.

Нагадаємо, демократи зберігають перевагу над республіканцями у нижній палаті конгресу США - палаті представників. Про це свідчать результати голосування на проміжних виборах у США 6 листопада.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи проміжні вибори до американського Конгресу, що пройшли напередодні, заявив про тверду двопартійну підтримку України в США.