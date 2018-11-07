Мертвый владелец борделя и мигранты: итоги выборов в США

По данным издания, в частности, Джахана Хейз, бывший национальный учитель года, станет первой чернокожей женщиной, которая будет представлять Коннектикут в Конгрессе. Она с легкостью обыграла представителя от Республиканской партии Манни Сантоса, военного ветерана и сторонника Трампа.

Во время предвыборной кампании Хейз подробно рассказала о своем детстве, которое она, дочь наркомана, провела в муниципальном доме. Она забеременела в 17 лет, но ее "сильное желание к образованию стимулировали ее идти вперед".

По данным usatoday, представительницы Демократической партии Шарис Дейвидс из Канзаса и Дебра Гааланд из Нью-Мексико станут первыми коренными американками, избранными в Конгресс. Дейвидс, к тому же, стала первой открытой представительницей гей-сообщества, которую выбрали в Палату представителей Канзаса. Губернатором штата Колорадо также впервые в истории будет открытый гей, демократ Джаред Полис.

В Конгресс попали и первые мусульманки: беженка из Сомали, 37-летняя мать троих детей Ильхан Омар и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб. Они также представляют Демократическую партию. Еще одна кандидатка из лагеря демократов Аянна Пресли будет первым темнокожим депутатом Палаты представителей от штата Массачусетс.

Издание отмечает, что демократы взяли под контроль Палату представителей США на среднесрочных выборах, и нанесли удар по президенту Дональду Трампу. Демократическое большинство в нижней палате впервые за восемь лет ограничит способность президента управлять страной через Конгресс.

При этом издание Еuronews сообщает о еще одном нетривиальном "победителе". Так, по данным ресурса, Деннис Хоф одержал победу на выборах по избирательному округу 36 в штате Невада, хотя умер более 3 недель назад. Трагедия произошла еще 16 октября в его собственном борделе Bunny Ranch, расположенном в городе Кристал, после вечеринки в честь его 72-летия.

Деннис Хоф был зарегистрирован на выборах кандидатом от партии республиканцев, однако из-за сложной процедуры его имя не смогли удалить из избирательных бюллетеней, и он победил, потому что оказался популярнее своей соперницы-демократки несмотря на свою кончину.

В то же время ВВС сообщает, что, по предварительным результатам, промежуточных выборов в США, нью-йоркский кандидат от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес теперь будет самой молодой конгресвумен - ей сейчас всего 29 лет.

Напомним, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США - палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования на промежуточных выборах в США 6 ноября.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, прошедшие накануне, заявил о твердой двухпартийной поддержке Украины в США.