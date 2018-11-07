Порошенко прокоментував результати виборів до Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко, коментуючи проміжні вибори до американського Конгресу, що пройшли напередодні, заявив про тверду двопартійну підтримку України в США. Про це сказав виступаючи в Дипломатичній Академії у Києві, передає УНН.
“Користуючись нагодою та знаючи, скільки уваги приділено проміжним виборам до Конгресу в США, хотів би чітко зазначити, що ми дуже високо цінуємо тверду двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах — і в палаті представників, де більшість взяли демократи, і в Сенаті, де більшість взяли республіканці, і в Адміністрації, і в Білому домі”, — сказав Президент.
Нагадаємо, 6 листопада у США пройшли проміжні вибори в конгрес, на яких переобиралася члени палати представників і 33 зі 100 сенаторів. Республіканці зберегли за собою контроль над Сенатом.
Також за результатами голосування на проміжних виборах у США, демократи зберігають перевагу над республіканцями у нижній палаті конгресу США - палаті представників.