Порошенко прокомментировал результаты выборов в Конгресс США

“Пользуясь случаем, узнав, сколько внимания уделено промежуточным выборам в Конгресс в США, хотел бы четко отметить, что мы очень высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах — и в палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в Администрации, и в Белом доме”, — сказал Президент.

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом.

Также по результатам голосования на промежуточных выборах в США, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США — палате представителей.