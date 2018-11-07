Порошенко прокомментировал результаты выборов в Конгресс США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя промежуточные выборы в американский Конгресс, прошедшие накануне, заявил о твердой двухпартийной поддержке Украины в США. Об этом сказал, выступая в Дипломатической Академии в Киеве, передает УНН.
“Пользуясь случаем, узнав, сколько внимания уделено промежуточным выборам в Конгресс в США, хотел бы четко отметить, что мы очень высоко ценим твердую двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах — и в палате представителей, где большинство взяли демократы, и в Сенате, где большинство взяли республиканцы, и в Администрации, и в Белом доме”, — сказал Президент.
Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, на которых переизбиралась члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Республиканцы сохранили за собой контроль над Сенатом.
Также по результатам голосования на промежуточных выборах в США, демократы сохраняют преимущество над республиканцами в нижней палате конгресса США — палате представителей.