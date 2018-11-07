Twitter не виявив значної шкідливої активності на проміжних виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Компанія Twitter не виявила значною шкідливої активності у своїй соціальній мережі під час проміжних виборів у США. Про це компанія повідомила в середу на своїй Twitter-сторінці, інформує УНН.
“Хоча ми спостерігали деяку шкідливу активність, не було нічого екстраординарного — ми робили заходи своєчасно і відповідно до масштабу”, — йдеться в заяві компанії. Там також зазначається, що організація була готова до спроб вплинути на вибори.
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Раніше повідомлялося, що адміністрація Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів, за допомогою яких в автоматичному режимі публікували повідомлення із закликами не голосувати на проміжних виборах у США.
Як раніше інформував УНН, на проміжних виборах до Конгресу США, що відбулися у вівторок, були обрані 35 з 100 членів Сенату, 435 членів Палати представників, а також губернатори штатів і територій, 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.