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Twitter не виявив значної шкідливої ​​активності на проміжних виборах у США

Twitter не виявив значної шкідливої ​​активності на проміжних виборах у США

Київ • УНН

 • 8663 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Компанія Twitter не виявила значною шкідливої ​​активності у своїй соціальній мережі під час проміжних виборів у США. Про це компанія повідомила в середу на своїй Twitter-сторінці, інформує УНН.

“Хоча ми спостерігали деяку шкідливу активність, не було нічого екстраординарного — ми робили заходи своєчасно і відповідно до масштабу”, — йдеться в заяві компанії. Там також зазначається, що організація була готова до спроб вплинути на вибори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Демократи зберігають перевагу у палаті представників у США

Раніше повідомлялося, що адміністрація Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів, за допомогою яких в автоматичному режимі публікували повідомлення із закликами не голосувати на проміжних виборах у США.

Як раніше інформував УНН, на проміжних виборах до Конгресу США, що відбулися у вівторок, були обрані 35 з 100 членів Сенату, 435 членів Палати представників, а також губернатори штатів і територій, 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.

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