Twitter не выявил значительной вредоносной активности на промежуточных выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Компания Twitter не выявила значительной вредоносной активности в своей социальной сети во время промежуточных выборов в США. Об этом компания сообщила в среду на своей Twitter-странице, информирует УНН.
“Хотя мы наблюдали некоторую вредоносную активность, не было ничего экстраординарного — мы предпринимали меры своевременно и в соответствии с масштабом”, — говорится в заявлении компании. Там также отмечается, что организация была готова к попыткам повлиять на выборы.
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Ранее сообщалось, что администрация Twitter удалила свыше 10 тысяч учетных записей, с помощью которых в автоматическом режиме публиковали сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в США.
Как ранее информировал УНН, на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся во вторник, были выбраны 35 из 100 членов Сената, 435 членов Палаты представителей, а также губернаторы штатов и территорий, 6073 члена законодательного собрания штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.