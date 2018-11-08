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У Флориді перерахують голоси за підсумками проміжних виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У всіх 67 округах Флориди відбудеться автоматичний перерахунок голосів виборців, оскільки відрив кандидата у сенатори від штату губернатора-республіканця Ріка Скотта від чинного сенатора-демократа Білла Нельсона на проміжних виборах у США не перевищив 0,5%, інформує УНН із посиланням на Politico.

За останніми даними, у Флориді, четвертому за населенням штаті США, проголосували 8,1 млн чоловік. У Рікка Скотта всього лише на 35 тисяч голосів більше, ніж у суперника. Перерахунок голосів, як пише Politico, повинен завершитися до 10 листопада.

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Як раніше інформував УНН, 6 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу 116-го скликання і ряд інших голосувань та референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 із 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце). За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.

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