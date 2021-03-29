Во Флориде мужчина открыл огонь по сотрудникам национального парка

Цитата
“Инцидент со стрельбой происходит в национальном парке Эверглейдс ... Информации о раненых не поступало. Подозреваемый без причины начал стрелять в смотрителей парка”, — сообщила администрация заповедника.
Детали
Позже стало известно, что подозреваемый задержан.
“Подозреваемый задержан и находится под стражей. Инцидент исчерпан”, — отмечается в сообщении администрации.
Сведений о пострадавших не поступало. Согласно данным руководства заповедника, подозреваемый — 33-летний белый мужчина.
Что было раньше
Отметим, что только накануне в США несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).
На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.
После этого десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо.