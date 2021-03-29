У Флориді чоловік відкрив вогонь по співробітникам національного парку

Що було раніше

Відзначимо, що лише напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).

Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.

Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.