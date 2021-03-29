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У Флориді чоловік відкрив вогонь по співробітникам національного парку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Чоловік відкрив у неділю вогонь по співробітникам національного парку Еверглейдс, розташованого в американському штаті Флорида, після чого залишив місце події, передає УНН із посиланням на Twitter адміністрації заповідника.

Цитата

“Інцидент зі стріляниною відбувається в національному парку Еверглейдс... Інформації про поранених не надходило. Підозрюваний без причини почав стріляти в доглядачів парку”, — повідомила адміністрація заповідника.

Деталі

Пізніше стало відомо, що підозрюваний затриманий.

“Підозрюваний затриманий і перебуває під вартою. Інцидент вичерпано”, — наголошується в повідомленні адміністрації.

Відомостей про постраждалих не надходило. Згідно з даними керівництва заповідника, підозрюваний — 33-річний білий чоловік.

Що було раніше

Відзначимо, що лише напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).

Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.

Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

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