У Флориді чоловік відкрив вогонь по співробітникам національного парку

Цитата
“Інцидент зі стріляниною відбувається в національному парку Еверглейдс... Інформації про поранених не надходило. Підозрюваний без причини почав стріляти в доглядачів парку”, — повідомила адміністрація заповідника.
Деталі
Пізніше стало відомо, що підозрюваний затриманий.
“Підозрюваний затриманий і перебуває під вартою. Інцидент вичерпано”, — наголошується в повідомленні адміністрації.
Відомостей про постраждалих не надходило. Згідно з даними керівництва заповідника, підозрюваний — 33-річний білий чоловік.
Що було раніше
Відзначимо, що лише напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).
Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені.
Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.