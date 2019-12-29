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В Фиджи из-за тропического циклона погиб один человек, еще 2 тыс. эвакуировали

В Фиджи из-за тропического циклона погиб один человек, еще 2 тыс. эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 10953 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Из-за сильного дождя и ветра, которые возникли во время тропического циклона в Фиджи, один человек погиб, еще почти 2 тысячи были эвакуированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

“Один человек погиб, а еще почти 2 тыс. нашли убежище в более чем 50-ти центрах эвакуации, поскольку тропический циклон второй категории „Сарай“ продолжает покрывать Фиджи сильным дождем и ветром”, — сообщается в издании.

Сообщается, что погибший был студентом 18 лет и его смыло сильное течение во время купания в водах на острове Кадава, что в 200 км к югу от столицы Фиджи — Сувы.

“Сейчас в островной стране работает 56 эвакуационных центров, в которых 1969 человек эвакуированы. В большинстве районов, пострадавших от тропического циклона „Сарай“, сообщалось про поваленные деревья, оползни и повреждения дорог, тогда как большая часть островов Фиджи, включая главный остров Вити-Леву, остались без питания”, — говорится в сообщении.

Указано, что циклон “Сарай” до сих пор сохраняет свою силу и скорость, а порывы ветра достигают до 150 километров в час.

Сообщается, что “Fiji Airways” и судоходные службы страны приостановили свои услуги в пятницу и субботу, а “Fiji Airways” возобновил большинство своих полетов с воскресенья.

Напомним, в Иране у АЭС произошло мощное землетрясение.

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